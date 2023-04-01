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Забегаева Таисия Евгеньевна

Место рождения

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забегаев Федор Степанович

Рождение ребёнка
07.04.1895 ст.

Дочь: Забегаева Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Забегаев Федор Степанович

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1902 ст.

Дочь: Забегаева Алевтина Федоровна

Отец ребёнка: Забегаев Федор Степанович

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1905 ст.

Сын: Забегаев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Забегаев Федор Степанович

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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