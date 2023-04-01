Забегаева Таисия Евгеньевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1895 ст.
Дочь: Забегаева Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Забегаев Федор Степанович
Рождение ребёнка
08.07.1902 ст.
Дочь: Забегаева Алевтина Федоровна
Отец ребёнка: Забегаев Федор Степанович
Рождение ребёнка
04.07.1905 ст.
Сын: Забегаев Сергей Федорович
Отец ребёнка: Забегаев Федор Степанович
Смерть
Неизвестно