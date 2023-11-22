Зобов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зобов Иван Матвеевич
Мать: Зобова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Смерть
Неизвестно