Зобов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зобов Иван Матвеевич

Мать: Зобова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
Неизвестно
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