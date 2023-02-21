Захарова Параскева Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Параскева Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1826 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1844 ст.

Сын: Захаров Василий Несторович

Отец ребёнка: Захаров Нестор Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Нестор Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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