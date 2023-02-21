Захарова Параскева Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1844 ст.
Сын: Захаров Василий Несторович
Отец ребёнка: Захаров Нестор Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно