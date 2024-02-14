Кабанов Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кабанова) Анастасия
Мать ребёнка: Кабанова Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кабанова) Надежда
Мать ребёнка: Кабанова Агрофена
Рождение ребёнка
05.05.1903
Сын: Кабанов Пётр
Мать ребёнка: Кабанова Агрофена
Смерть
Неизвестно