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Рачковский Василий Васильевич
Рачковский Василий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.1953
Пол
Мужской
Отец
Рачковский Василий Максимович
1927 г.р.
Мать
Рачковская (Кормишина) Надежда Яковлевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1953
Отец:
Рачковский Василий Максимович
Мать:
Рачковская Надежда Яковлевна
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