Наталья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1678 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Егор Андреев

Мать: Жена Егора

Смерть
Неизвестно
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