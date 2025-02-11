(Борматова) Манефа Никитина
женский, родилась 1852, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецБорматов Никита Фёдоров1821 г.р.
МатьБорматова Марфа Петрова1820 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Борматов Никита Фёдоров
Мать: Борматова Марфа Петрова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно