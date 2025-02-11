(Борматова) Манефа Никитина 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

(Борматова) Манефа Никитина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1852, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Борматов Никита Фёдоров1821 г.р.
Мать
Борматова Марфа Петрова1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Борматов Никита Фёдоров

Мать: Борматова Марфа Петрова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

48

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.