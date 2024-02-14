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Панфилов Алексей Сафронович

Место рождения

с.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с

Дата рождения

20.05.1915

Дата смерти

31.08.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1915

Отец: Панфилов Сафрон Федотович

Мать: Панфилова (Сафронова) Наталья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ермизина) Нина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ермизина) Нина Семеновна

Военная награда
Неизвестно
Панфилов Алексей Софронович. Медаль «За боевые заслуги», Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
31.08.1975

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