Панфилов Алексей Сафронович
Место рожденияс.БугульчанБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, Ленинский с/с
Дата рождения20.05.1915
Дата смерти31.08.1975
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ермизина) Нина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Панфилов Алексей Софронович. Медаль «За боевые заслуги», Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
31.08.1975