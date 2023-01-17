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Аляпсков Георгий Арсеньевич

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.04.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1872 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1894 ст.

Отец: Аляпсков Арсений Иванович

Мать: не указана

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
03.04.1894 ст.
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Священник Дмитрий Меркуриев. Дьякон Никанор Емельянов Аляпсков Арсений Иванович. Отец. Урядник Чесноковского посёлка. Православный Аляпскова Неонила Исидоровна. Мать. Православная Аляпсков Константин ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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