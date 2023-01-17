Аляпсков Георгий Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения02.04.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1894 ст.
Отец: Аляпсков Арсений Иванович
Мать: не указана
Крещение
03.04.1894 ст.
Священник Дмитрий Меркуриев. Дьякон Никанор Емельянов Аляпсков Арсений Иванович. Отец. Урядник Чесноковского посёлка. Православный Аляпскова Неонила Исидоровна. Мать. Православная Аляпсков Константин ... Показать все
Смерть
Неизвестно