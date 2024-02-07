Сироткина Елена (Еля) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина Елена (Еля)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1978

Сын: Сироткин Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Виталий Анатольевич

Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Семенович

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбина Анатольевна

Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сироткин Анатолий Семенович

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