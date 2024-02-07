Сироткина Елена (Еля)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.02.1978
Сын: Сироткин Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Виталий Анатольевич
Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Семенович
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбина Анатольевна
Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Олег Анатольевич
Отец ребёнка: Сироткин Анатолий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно