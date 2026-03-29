Иванов Евсей Родионович
мужской, родился Вычислено 1865
умер До 14.05.1888
МатьИванова (Макарова) Васса НиканоровнаОколо 1836 г.р.
Супруги
Иванова (Савельева) Елена АлександровнаВычислено 1867 г.р.
Дети
Иванова Прасковья Евсеевна28.07.1887 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1865
Отец: Иванов Кр 8.02.1871 Родион Перес. В 1851 Г Щучинск Никифорович
Бракосочетание
20.01.1886 ст.
Рождение ребёнка
28.07.1887 ст.
Дочь: Иванова Прасковья Евсеевна
Мать ребёнка: Иванова (Савельева) Елена Александровна
Смерть
До 14.05.1888