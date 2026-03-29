Иванов Евсей Родионович Вычислено 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Евсей Родионович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Вычислено 1865

умер До 14.05.1888

Отец
Иванов Кр 8.02.1871 Родион Перес. В 1851 Г Щучинск Никифорович1835 г.р.
Мать
Иванова (Макарова) Васса НиканоровнаОколо 1836 г.р.
Супруги
Иванова (Савельева) Елена АлександровнаВычислено 1867 г.р.
Дети
Иванова Прасковья Евсеевна28.07.1887 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: Иванов Кр 8.02.1871 Родион Перес. В 1851 Г Щучинск Никифорович

Мать: Иванова (Макарова) Васса Никаноровна

Бракосочетание
20.01.1886 ст.

Жена: Иванова (Савельева) Елена Александровна

Рождение ребёнка
28.07.1887 ст.

Дочь: Иванова Прасковья Евсеевна

Мать ребёнка: Иванова (Савельева) Елена Александровна

Смерть
До 14.05.1888

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