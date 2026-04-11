Кучун (Куликова) Елена Ивановна 27.03.1950 — найти родственников по фамилии на Familio

Кучун (Куликова) Елена Ивановна

Автор
ек
кучун е.

женский, родилась 27.03.1950

Отец
Куликов Иван Федорович15.11.1921 г.р.
Мать
Куликова (Леонова) Мария Николаевна28.02.1924 г.р.
Супруги
Кучун Виктор Владимирович21.11.1947 г.р.
Дети
Кучун Наталья Викторовна10.06.1977 г.р.
Кучун Сергей Викторович24.08.1982 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1950

Отец: Куликов Иван Федорович

Мать: Куликова (Леонова) Мария Николаевна

Бракосочетание
11.12.1971

Муж: Кучун Виктор Владимирович

Бракосочетание
11.12.1971

Муж: не указан

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Рождение ребёнка
10.06.1977

Дочь: Кучун Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Кучун Виктор Владимирович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Рождение ребёнка
24.08.1982

Сын: Кучун Сергей Викторович

Отец ребёнка: Кучун Виктор Владимирович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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