Кучун (Куликова) Елена Ивановна
женский, родилась 27.03.1950
ОтецКуликов Иван Федорович15.11.1921 г.р.
МатьКуликова (Леонова) Мария Николаевна28.02.1924 г.р.
Супруги
Кучун Виктор Владимирович21.11.1947 г.р.
Дети
Кучун Наталья Викторовна10.06.1977 г.р.
Кучун Сергей Викторович24.08.1982 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1950
Бракосочетание
11.12.1971
Бракосочетание
11.12.1971
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.06.1977
Дочь: Кучун Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Кучун Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
24.08.1982
Отец ребёнка: Кучун Виктор Владимирович