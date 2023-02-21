Садовская (Булгакова) Ирина Антоновна
Место рожденияСевероуральск, Свердловская обл., СССР
Дата рождения1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Булгаков Антон
Мать: Ривкина Вера Абрамовна
Североуральск, Свердловская обл., СССР
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Садовская Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Садовский Алексей
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Садовская Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Садовский Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садовский Алексей