Садовская (Булгакова) Ирина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовская (Булгакова) Ирина Антоновна

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Место рождения

Североуральск, Свердловская обл., СССР

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Булгаков Антон

Мать: Ривкина Вера Абрамовна

Североуральск, Свердловская обл., СССР
Рождение ребёнка
1977

Дочь: Садовская Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Садовский Алексей

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Садовская Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Садовский Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовский Алексей

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