(Землина) Екатерина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1866
Отец ребёнка: Любимов Иван Федотов
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
03.11.1870
Отец ребёнка: Любимов Иван Федотов
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимов Иван Федотов
Смерть
Неизвестно