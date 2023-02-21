Баранов Дмитрий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Дмитрий Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Василий Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1901 ст.

Дочь: Ирина Дмитриева

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Григорьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Евдокия Григорьева

Смерть
Неизвестно
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