Обухов Иван Калентьев 1778 — найти родственников по фамилии на Familio

Обухов Иван Калентьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1778, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер 1838, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Отец
Обухов КалентийДо 1860 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Обухов Сергей Иванов1801 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Обухов Калентий

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1801

Сын: Обухов Сергей Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1838
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

122 Семья

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