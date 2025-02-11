Обухов Иван Калентьев
мужской, родился 1778, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер 1838, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
ОтецОбухов КалентийДо 1860 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Обухов Сергей Иванов1801 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Обухов Калентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1801
Сын: Обухов Сергей Иванов
Мать ребёнка: ?
Смерть
1838
Место жительства
1850