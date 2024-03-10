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Половников Семен Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1862 ст.

Жена: Половникова Анна Григорьевна

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Поручитель: Иван Григорьев Лоскутов. МК Николаевского собора г. Нолинска. ГАКО 237-73-437,№ 16, ллю 98 об. 99
Рождение ребёнка
20.02.1863

Дочь: Кулябина Александра Семеновна

Мать ребёнка: Половникова Анна Григорьевна

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Восприемник: Пелагея Григорьева Лоскутова (д. Ключевская Уржумского уезда). МК Николаевского собора г. Нолинска ГАКО 237-73-445, № 28, лл. 14 об. -15.
Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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