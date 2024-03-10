Половников Семен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1862 ст.
Поручитель: Иван Григорьев Лоскутов. МК Николаевского собора г. Нолинска. ГАКО 237-73-437,№ 16, ллю 98 об. 99
Рождение ребёнка
20.02.1863
Дочь: Кулябина Александра Семеновна
Мать ребёнка: Половникова Анна Григорьевна
Восприемник: Пелагея Григорьева Лоскутова (д. Ключевская Уржумского уезда). МК Николаевского собора г. Нолинска ГАКО 237-73-445, № 28, лл. 14 об. -15.
Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно