Суботина Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Суботина) Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Суботин Захар Матвеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Кульгаева (Суботина) Хиония Захаровна
Отец ребёнка: Суботин Захар Матвеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Субботин Владимир Захарович
Отец ребёнка: Суботин Захар Матвеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Субботин Михаил Захарович
Отец ребёнка: Суботин Захар Матвеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Суботина) Мавра Захаровна
Отец ребёнка: Суботин Захар Матвеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Суботина) Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Суботин Захар Матвеевич
Смерть
После 1897