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Суботина Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Захар Матвеевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Суботина) Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Суботин Захар Матвеевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Кульгаева (Суботина) Хиония Захаровна

Отец ребёнка: Суботин Захар Матвеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Субботин Владимир Захарович

Отец ребёнка: Суботин Захар Матвеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Субботин Михаил Захарович

Отец ребёнка: Суботин Захар Матвеевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Суботина) Мавра Захаровна

Отец ребёнка: Суботин Захар Матвеевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Суботина) Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Суботин Захар Матвеевич

Смерть
После 1897

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