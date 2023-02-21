Илатовская Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Илатовский Яков Аристархович
Отец ребёнка: Илатовский Аристарх Антонович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно