Илатовская Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илатовская Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Илатовский Яков Аристархович

Отец ребёнка: Илатовский Аристарх Антонович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илатовский Аристарх Антонович

Смерть
Неизвестно
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