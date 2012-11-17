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Кучаева Даниэлла Артёмовна
Кучаева Даниэлла Артёмовна
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
17.11.2012
Пол
Женский
Отец
Кучаев Артём Сергеевич
1981 г.р.
Мать
Рассохина (Воробьёва) Марианна Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.2012
Отец:
Кучаев Артём Сергеевич
Мать:
Рассохина Марианна Владимировна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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