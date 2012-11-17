Кучаева Даниэлла Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучаева Даниэлла Артёмовна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

17.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.2012

Отец: Кучаев Артём Сергеевич

Мать: Рассохина Марианна Владимировна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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