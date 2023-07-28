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Прокофий Яковлевич

Место рождения

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.02.1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1775

Отец: Яков Никитич

Мать: Гликерия Семеновна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Карп Прокопьевич

Мать ребёнка: Любовь Яковлевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Федосья Прокопьевна

Мать ребёнка: Любовь Яковлевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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