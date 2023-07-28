Прокофий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.02.1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1775
Отец: Яков Никитич
Мать: Гликерия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Карп Прокопьевич
Мать ребёнка: Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Федосья Прокопьевна
Мать ребёнка: Любовь Яковлевна
Смерть
Неизвестно