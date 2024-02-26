Степан Гаврилов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Гаврила Иванов (Ич)
Мать: Анна Митрофанова (Вна)
Рождение ребёнка
24.02.1851 ст.
Дочь: Евдокея Степанова (Вна)
Мать ребёнка: Агафья Алексеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Татьяна Степанова (Вна)
Мать ребёнка: Агафья Алексеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Алексеева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно