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Степан Гаврилов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Гаврила Иванов (Ич)

Мать: Анна Митрофанова (Вна)

Рождение ребёнка
24.02.1851 ст.

Дочь: Евдокея Степанова (Вна)

Мать ребёнка: Агафья Алексеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Татьяна Степанова (Вна)

Мать ребёнка: Агафья Алексеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Алексеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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