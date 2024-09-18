Грачева (Зайцева) Любовь Варлаамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева (Зайцева) Любовь Варлаамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Варлаам Степанович (Стефанович)

Мать: Зайцева (Киселева) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
11.01.1915

Муж: Грачев Афанасий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.11.1915 ст.

Сын: Грачев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Грачев Афанасий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.04.1918

Дочь: Грачева Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Грачев Афанасий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.05.1920

Сын: Грачев Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: Грачев Афанасий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.1924

Сын: Грачев Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Грачев Афанасий Васильевич

Смерть
04.10.1960
Москва, город федерального значения Москва

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