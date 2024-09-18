Грачева (Зайцева) Любовь Варлаамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.10.1960
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1915
Рождение ребёнка
01.11.1915 ст.
Сын: Грачев Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Грачев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
22.04.1918
Дочь: Грачева Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Грачев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
25.05.1920
Сын: Грачев Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: Грачев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
25.06.1924
Отец ребёнка: Грачев Афанасий Васильевич
Смерть
04.10.1960