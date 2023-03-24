Пешкова (Герасимова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1893 ст.
Отец: Герасимов Павел
Мать: Герасимова Ольга ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1923
Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно