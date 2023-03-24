Пешкова (Герасимова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Герасимова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1893 ст.

Отец: Герасимов Павел

Мать: Герасимова Ольга ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Иван Епифанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Иван Епифанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Иван Епифанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Иван Епифанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Иван Епифанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Иван Епифанович

Рождение ребёнка
19.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Иван Епифанович

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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