Сивцова (Якимочкина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивцова (Якимочкина) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1959

Отец: Якимочкин Иван Васильевич

Мать: Якимочкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
23.08.1979

Дочь: Козина Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Сивцов Владимир Михайлович

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1982

Дочь: Загуменнова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Сивцов Владимир Михайлович

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Развод
Неизвестно

Муж: Сивцов Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивцов Владимир Михайлович

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