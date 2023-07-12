Сивцова (Якимочкина) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1959
Рождение ребёнка
23.08.1979
Дочь: Козина Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Сивцов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
25.06.1982
Дочь: Загуменнова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Сивцов Владимир Михайлович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно