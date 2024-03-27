Ильясова (Юнисова) Тавхидя
Место рожденияс.Ендовищи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юнисов Абдулла
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1956
Рождение ребёнка
14.03.1957
Смерть
Неизвестно