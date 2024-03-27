Ильясова (Юнисова) Тавхидя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильясова (Юнисова) Тавхидя

Место рождения

с.Ендовищи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юнисов Абдулла

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильясов Нябиулла

Рождение ребёнка
14.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильясов Нябиулла

Рождение ребёнка
14.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильясов Нябиулла

Смерть
Неизвестно

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