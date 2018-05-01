Наумец Вадим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумец Вадим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1936

Дата смерти

01.05.2018

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1936

Отец: Наумец Николай

Мать: Наумец Наталья

Бракосочетание
01.07.1967

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.05.2018
Москва, город федерального значения Москва
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