Наумец Вадим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1936
Дата смерти01.05.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1936
Отец: Наумец Николай
Мать: Наумец Наталья
Бракосочетание
01.07.1967
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.05.2018
Москва, город федерального значения Москва