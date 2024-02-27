Верхоланцева Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Егор
Рождение ребёнка
05.10.1870 ст.
Дочь: Денисова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Верхоланцев Пётр Иванович
Крещение 11.10.1870, Свято-Троицкая церковь, Нижние Муллы.
Рождение ребёнка
23.04.1874
Сын: Верхоланцев Николай Петрович
Отец ребёнка: Верхоланцев Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно