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Федосья Максимовна

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Никита Данилович

Отец ребёнка: Даниил Максимович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Данилович

Отец ребёнка: Даниил Максимович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Семен Данилович

Отец ребёнка: Даниил Максимович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Даниил Максимович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Даниил Максимович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: София Даниловна

Отец ребёнка: Даниил Максимович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Максимович

Смерть
1786
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