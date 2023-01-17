Федосья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Никита Данилович
Отец ребёнка: Даниил Максимович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Данилович
Отец ребёнка: Даниил Максимович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Семен Данилович
Отец ребёнка: Даниил Максимович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Даниил Максимович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Даниил Максимович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: София Даниловна
Отец ребёнка: Даниил Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Максимович
Смерть
1786