Чередова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Лукерья Андреевна

Отец ребёнка: Чередов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Чередов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Чередов Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Чередов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Чередов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Чередов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Чередов Андрей Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Андрей Никитич

Смерть
Неизвестно
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