Чередова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Лукерья Андреевна
Отец ребёнка: Чередов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Чередов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Чередов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Чередов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Чередов Андрей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно