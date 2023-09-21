Маркарян Ашот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркарян Ашот

Маркарян Ашот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гизатуллина) Мадина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гизатуллина) Мадина

Рождение ребёнка
17.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гизатуллина) Мадина

Рождение ребёнка
22.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гизатуллина) Мадина

Смерть
Неизвестно

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