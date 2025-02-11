Макар Герасимов
мужской, родился 1857, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАкулина Игнатьева1818 г.р.
ОтецГерасим Андреев1830 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Герасим Андреев
Мать: Акулина Игнатьева
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно