Макар Герасимов 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Макар Герасимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Акулина Игнатьева1818 г.р.
Отец
Герасим Андреев1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Герасим Андреев

Мать: Акулина Игнатьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Смерть
Неизвестно

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