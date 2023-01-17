Кузьмичева Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичева Анна Ефимовна

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Место рождения

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1886 ст.

Сын: Кузьмичев Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Кузьмичев Андрей Иванович

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмичев Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Захоронена с супругом у Храма Владимирской иконы Божтей Матери в Куркино
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