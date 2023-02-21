Медведева Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Екатерина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.2010

Дочь: Медведева Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Медведев Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
26.10.2014

Сын: Медведев Никита Андреевич

Отец ребёнка: Медведев Андрей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Андрей Владимирович

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