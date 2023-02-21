Медведева Екатерина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.2010
Дочь: Медведева Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Медведев Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
26.10.2014
Сын: Медведев Никита Андреевич
Отец ребёнка: Медведев Андрей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно