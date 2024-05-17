Сусов Валентин 28.10.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСусов Валентин

Сусов Валентин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1941

Отец: Сусов Сергей

Мать: Сусова (Гладинкова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.