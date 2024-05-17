Сусов Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1941
Отец: Сусов Сергей
Мать: Сусова (Гладинкова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно