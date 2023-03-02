Парсов Константин Михайлович До 1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Парсов Константин Михайлович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился До 1906

умер После 1960, Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Отец
Парсов Михаил МихайловичДо 1864 г.р.
Мать
Парсова (Ивахина) Агриппина Андреевна21.06.1884 г.р.
Дети
Парсов Михаил КонстантиновичОколо 1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1906

Отец: Парсов Михаил Михайлович

Мать: Парсова (Ивахина) Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Парсов Михаил Константинович

Мать ребёнка: ?

Смерть
После 1960
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.