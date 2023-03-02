Парсов Константин Михайлович
мужской, родился До 1906
умер После 1960, Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
ОтецПарсов Михаил МихайловичДо 1864 г.р.
МатьПарсова (Ивахина) Агриппина Андреевна21.06.1884 г.р.
Дети
Парсов Михаил КонстантиновичОколо 1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1906
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Парсов Михаил Константинович
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1960
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область