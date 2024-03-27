Хабибрахманов Мирза
Место рожденияс.Альшихово
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хабибрахманова Нурбанат Нуртдиновна
Рождение ребёнка
18.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хабибрахманова Нурбанат Нуртдиновна
Смерть
Неизвестно