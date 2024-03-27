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Хабибрахманов Мирза

Место рождения

с.Альшихово

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1875 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Хабибрахманов Хабибрахман

Мать: Хабибрахманова Лейлизиган (Ләйлиҗиһан) Елелетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибрахманова Нурбанат Нуртдиновна

Рождение ребёнка
10.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибрахманова Нурбанат Нуртдиновна

Рождение ребёнка
18.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибрахманова Нурбанат Нуртдиновна

Смерть
Неизвестно

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