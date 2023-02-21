Моисеев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моисеев Иван
Мать: Мать Александры
Рождение ребёнка
02.02.1898
Дочь: Неркина Мария
Мать ребёнка: Мать Мария
Рождение ребёнка
1900
Сын: Моисеев (moiseyev) Михаил Vasilyevich)
Мать ребёнка: Мать Мария
Рождение ребёнка
25.05.1907
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Мать Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабренова Александра
Мать ребёнка: Мать Мария
Смерть
Неизвестно