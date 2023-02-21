Моисеев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеев Иван

Мать: Мать Александры

Рождение ребёнка
02.02.1898

Дочь: Неркина Мария

Мать ребёнка: Мать Мария

Рождение ребёнка
1900

Сын: Моисеев (moiseyev) Михаил Vasilyevich)

Мать ребёнка: Мать Мария

Рождение ребёнка
25.05.1907

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Мать Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабренова Александра

Мать ребёнка: Мать Мария

Смерть
Неизвестно
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