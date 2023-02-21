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Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Прусова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Дмитриева Зиновия Павловна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Сорокина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Дмитриева Зиновия Павловна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Дмитриев Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Дмитриева Зиновия Павловна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Дмитриева Зиновия Павловна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1883

Дочь: Новикова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Дмитриева Зиновия Павловна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евлампия Дмитриевна

Мать ребёнка: Дмитриева Зиновия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Дмитриева Зиновия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Зиновия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер при прядильно-ткацкой фабрике купца Шибаева в Истомкино г. Богородск Московской губернии
Смерть
1907
Ногинск, Богородский, Московская область
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