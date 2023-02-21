Дмитриев Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Прусова Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Дмитриева Зиновия Павловна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Сорокина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Дмитриева Зиновия Павловна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Дмитриев Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: Дмитриева Зиновия Павловна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Дмитриева Зиновия Павловна
Рождение ребёнка
04.11.1883
Дочь: Новикова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Дмитриева Зиновия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евлампия Дмитриевна
Мать ребёнка: Дмитриева Зиновия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Дмитриева Зиновия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер при прядильно-ткацкой фабрике купца Шибаева в Истомкино г. Богородск Московской губернии
Смерть
1907