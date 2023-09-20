Шайдюк Анна Федоровна
Место рожденияг.Хабаровск
Дата рождения07.02.1938
Дата смерти20.09.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1962
Дочь: Пальчикова Галина Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.06.1970
Дочь: Дрон Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Дрон Анатолий Нестерович
Смерть
20.09.2023