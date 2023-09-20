Шайдюк Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдюк Анна Федоровна

Место рождения

г.Хабаровск

Дата рождения

07.02.1938

Дата смерти

20.09.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрон Анатолий Нестерович

Рождение ребёнка
17.08.1962

Дочь: Пальчикова Галина Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.06.1970

Дочь: Дрон Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Дрон Анатолий Нестерович

Смерть
20.09.2023

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