Соловьева Авдотья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Аггеевич
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Неонила Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Аггеевич
Рождение ребёнка
07.03.1855 ст.
Сын: Соловьев Венедикт Васильевич
Отец ребёнка: Соловьев Василий Аггеевич
Рождение ребёнка
21.08.1856 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Василий Аггеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно