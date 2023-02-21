Соловьева Авдотья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева Авдотья Никитична

Соловьева Авдотья Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Аггеевич

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Неонила Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Аггеевич

Рождение ребёнка
07.03.1855 ст.

Сын: Соловьев Венедикт Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Аггеевич

Рождение ребёнка
21.08.1856 ст.

Сын: Соловьев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Аггеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Василий Аггеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close