Доцоев (Дзугаева) Ханиффа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Доцоев Таймураз
Отец ребёнка: Доцоев Каурбек
Россия
Рождение ребёнка
15.03.1911
Сын: Доцоев Дудар
Отец ребёнка: Доцоев Каурбек
Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цаголова Мурзета
Отец ребёнка: Доцоев Каурбек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Доцоев Каурбек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Доцоев Каурбек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Доцоев Каурбек
Смерть
Неизвестно