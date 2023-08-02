Доцоев (Дзугаева) Ханиффа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доцоев (Дзугаева) Ханиффа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Доцоев Таймураз

Отец ребёнка: Доцоев Каурбек

Россия
Рождение ребёнка
15.03.1911

Сын: Доцоев Дудар

Отец ребёнка: Доцоев Каурбек

Ардон, Ардонский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цаголова Мурзета

Отец ребёнка: Доцоев Каурбек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доцоев Заурбек (Тутули)

Отец ребёнка: Доцоев Каурбек

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доцоев Александр (Дебе)

Отец ребёнка: Доцоев Каурбек

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доцоев Каурбек

Смерть
Неизвестно
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