Зубов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения05.07.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1925
в пк д.Вислецов за 1936г год рождения указан 1926
Бракосочетание
13.02.1951
Жена: Зубова Ольга Петровна
Ильиногорск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна
Смерть
Неизвестно