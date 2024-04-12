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Зубов Михаил Иванович

Место рождения

Вислецы, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

05.07.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1925

Отец: Зубов Иван Ульянович

Мать: Зубова Клавдия Егоровна (Ильинична) Георгиевна

Вислецы, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область
в пк д.Вислецов за 1936г год рождения указан 1926
Бракосочетание
13.02.1951

Жена: Зубова Ольга Петровна

Ильиногорск, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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