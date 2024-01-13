Макаревич Иван Мартинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаревич Иван Мартинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаревич Мартин

Мать: Макаревич ?

Рождение ребёнка
13.08.1852

Сын: Макаревич Максим Иванович

Мать ребёнка: Макаревич Мария Ивановна

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
19.06.1857

Сын: Макаревич Макар Иванович

Мать ребёнка: Макаревич Мария Ивановна

г. Пинск, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаревич Мария Ивановна

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