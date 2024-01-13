Макаревич Иван Мартинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Макаревич Мартин
Мать: Макаревич ?
Рождение ребёнка
13.08.1852
Сын: Макаревич Максим Иванович
Мать ребёнка: Макаревич Мария Ивановна
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
19.06.1857
Мать ребёнка: Макаревич Мария Ивановна
г. Пинск, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макаревич Мария Ивановна