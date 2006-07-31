Шидловский Игорь Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1965
Дата смерти31.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1965
Рождение ребёнка
17.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
31.07.2006
Причина смерти: Болезнь