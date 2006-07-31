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Шидловский Игорь Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1965

Дата смерти

31.07.2006

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Около 1931 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1965

Отец: Шидловский Федор Федорович

Мать: Шидловская Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
17.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
31.07.2006
Причина смерти: Болезнь
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