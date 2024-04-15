Махмудова (Абдуллаева) Мубинахон Абдурашид кизи
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махмудов Хамдамжон
Рождение ребёнка
02.01.2007
Дочь: Махмудова Мухлисахон Хамдамжон қизи
Отец ребёнка: Махмудов Хамдамжон
Рождение ребёнка
23.02.2009
Сын: Махмудов Абдуллох Хамдамжон угли
Отец ребёнка: Махмудов Хамдамжон
Рождение ребёнка
10.04.2012
Дочь: Махмудова Муслимахон Хамдамжон қизи
Отец ребёнка: Махмудов Хамдамжон