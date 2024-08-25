Шнурников Игнатий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШнурников Игнатий Федорович

Шнурников Игнатий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Шнурников Федор

Мать: Шнурникова Матрена Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнурникова Мария

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шнурников Матвей Игнатьевич

Мать ребёнка: Шнурникова Мария

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Шнурникова) Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Шнурникова Мария

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шнурников Семен Игнатьевич

Мать ребёнка: Шнурникова Мария

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шнурников Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Шнурникова Мария

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шнурников Георгий Игнатьевич

Мать ребёнка: Шнурникова Мария

Смерть
После 1845
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.