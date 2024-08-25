Шнурников Игнатий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Шнурников Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шнурникова Мария
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шнурников Матвей Игнатьевич
Мать ребёнка: Шнурникова Мария
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Шнурникова) Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Шнурникова Мария
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шнурников Семен Игнатьевич
Мать ребёнка: Шнурникова Мария
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шнурников Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Шнурникова Мария
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шнурников Георгий Игнатьевич
Мать ребёнка: Шнурникова Мария
Смерть
После 1845
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край