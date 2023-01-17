Чурилова Варвара
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чурилов Иван Евфимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чурилов Иван Евфимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Иванова
Отец ребёнка: Чурилов Иван Евфимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чурилов Иван Евфимов
Смерть
Неизвестно