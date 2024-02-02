(Барышников) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Барышников) Ирина Петровна

(Барышников) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барышников Петр Максимович

Мать: Барышникова Римма Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close