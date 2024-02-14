Сабиров Раис
Место рожденияРоссия
Дата рождения1936
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Равилов Хусяин
Мать: Равилова Алимя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1995