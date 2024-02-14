Сабиров Раис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабиров Раис

Место рождения

Россия

Дата рождения

1936

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Равилов Хусяин

Мать: Равилова Алимя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1995

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